POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Warnung vor neuer Betrugsmasche

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 06.04.2022 kam es im Dienstbezirk der Polizei Bad Dürkheim zu einer Serie einer neuen Betrugsmasche. Dabei wird eine angebliche "Vorgerichtliche Mahnung" einer Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in München per Brief übersandt. Angeblich hätten die angeschriebenen Bürger einen Dienstleistungsvertrag mit der "Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot 6/49" abgeschlossen. Die aufgelaufenen angeblichen Kosten, zuzüglich Anwaltskosten und Mahngebühren, sollen mittels SePa-Mandat oder über einen beiliegenden QR-Code bezahlt werden. Die Polizei rät hier, scannen wie weder den QR-Code ein, noch erteilen sie ein SePa-Mandat. Wenden sie sich mit dem Schreiben an die Polizei Bad Dürkheim und erstatten eine Strafanzeige. Dies geht bequem vom Computer über die polizeiliche Online-Wache (www.polizei.rlp.de/de/onlinewache), per Email oder auch persönlich auf der Polizeidienststelle. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

