POL-PDNW: (Haßloch/Ruppertsberg/Deidesheim) Falsche Mahnungen

Niederkirchen (ots) - Die rechte Seite eines schwarzen VW Golf Sportsvan haben Unbekannte vom 5. auf den 6. April in der Saarstraße zerkratzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Haßloch Markus Sicius Tel.: 06324 933-0 /-160 ...

