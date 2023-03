Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.03.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 15:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 54-Jähriger aus Litauen mit einem Sattelzug die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Ein 77-Jähriger aus Eschwege befuhr mit seinem PKW den rechten Fahrstreifen. Beim Fahrspurwechsel nach rechts übersah der 54-Jährige den Pkw, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Vorfahrt missachtet

13.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend in der Ernst-Metz-Straße in Eschwege ereignet hat. Um 18:35 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus Erfurt mit einem Kleintransporter die Ernst-Metz-Straße. Im Kreuzungsbereich zur Hubertusstraße übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 24-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde. Durch den Aufprall kippte der Kleintransporter aus die Seite und musste abgeschleppt werden. Der Pkw war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste demzufolge auch abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Unfallflucht

Auf der K 13 wurde zwischen Wanfried und Döringsdorf wurden insgesamt 10 Leitpfosten umgefahren und beschädigt. Die Beschädigungen wurden gestern Nachmittag, um 14:30 Uhr, festgestellt. Nicht auszuschließen ist, dass diese auch durch landwirtschaftliche Arbeiten verursacht wurden. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Geldbörsendiebstahl

Um 12:30 Uhr ereignete sich gestern im tegut-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege ein Geldbörsendiebstahl. Zur Tatzeit hielt sich eine 68-Jährige aus Wilbich in dem Einkaufsmarkt auf, als ihr die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet wurde. Neben Bargeld befanden sich die üblichen Ausweisdokumente in dem Portmonee; der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Ein Tatverdacht richtet sich aufgrund von Zeugenhinweisen gegen einen ca. 30 Jahre alten Mann mit südosteuropäischen Aussehen, der mit einem dunklen 5er BMW mit GTH-Kennzeichen flüchtete. Der Tatverdächtige war bekleidet mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover, hellblauer Jeans und braun-weißen Sneakern. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch

Zwischen dem 21.03.23, 16:00 Uhr und dem 22.03.23, 10:00 Uhr wurde in der Feldgemarkung "An der Trift" in Wanfried in ein "Berghaus" eingebrochen. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, wurden im Innenbereich noch zwei weitere Türen aufgehebelt, um in die einzelnen Zimmer zu gelangen. Aus diesen wurden dann mehrere Gegenstände im Wert von ca. 600 EUR entwendet. Unter anderem zwei Benzinkanister, zwei Lautsprecherboxen "JVC", vier Japansägen "BTI", zwei Autobatterien und zwei Ferngläser. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Metallschrott

Zwischen dem 20.03.23, 15:00 Uhr und dem 21.03.23, 09:00 Uhr wurde in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf vom Gelände einer Firma mehrere alte Heizkörper (Rippenheizkörper) entwendet. Diese waren auf drei oder vier Paletten im Bereich der Schrottcontainer gelagert. Nach Angaben des Geschädigten dürfte es sich um ca. zwei Tonnen Gewicht bei den entwendeten Heizkörper gehandelt haben. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angeben. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 11:45 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 59-Jähriger aus Herleshausen die Straße "Im Winkel" in Nesselröden und wollte nach rechts auf die B 400 einbiegen. Ein 24-Jähriger aus Gera befuhr zu dieser Zeit die B 400 von Wommen kommend in Richtung Breitzbach. Der 59-Jährige übersah den vorfahrtsberechtigten Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden; der Pkw des 59-Jährigen musste abgeschleppt.

Diebstahl von Baustelle

Zwischen dem 08.03.23 und dem 21.03.23 wurde von der Baustelle im Bereich der Talbrücke BAB 44 - Lindenau aus einem Baucontainer ein elektronischer Kettenzug (Flaschenzug) entwendet. Um den Diebstahl ausführen zu können wurde ein zentnerschwerer Betonquader vor dem Eingangsbereich weggeräumt. Schaden: ca. 5000 EUR; Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 12:56 Uhr befuhr gestern Mittag ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit seinem Pkw die B 27 aus Richtung Bad Sooden-Allendorf kommend in Richtung Witzenhausen. Vor dem 65-Jährigen befanden sich weitere Pkws und ein Traktor mit Anhänger. Dieser beabsichtigte dann nach links in Richtung Wendershausen abzubiegen, verlangsamte daher entsprechend die Geschwindigkeit, wie auch die nachfolgenden Fahrzeuge. Eine 23-Jährige aus Reinhardshagen bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw des 65-Jährigen auf. Die 23-Jährige sowie ihr 22-Jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Ebenso wurde der 64-Jährige zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Pkw der 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell