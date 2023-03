Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörsendiebstahl und Diebstahl von Fischen

Eschwege (ots)

Geldbörsendiebstahl

Im Aldi-Markt in der Landstraße in Reichensachsen wurde gestern Nachmittag, um 14:30 Uhr, einer 51-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hatte ihr Portmonee in der Außentasche der Jacke deponiert. An der Kasse bemerkte sie den Diebstahl. Aufgefallen war ihr während des Einkaufs ein Mann, der sich ihr gegenüber auffällig verhielt und vor ihr ohne Ware den Markt verließ. Beschreibung des Tatverdächtigen: südeuropäisches Aussehen; ca. 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Kurze dunkle bis schwarze Haare und von schlanker sportliche Figur. Der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Fischen

Angezeigt wurde heute ein Diebstahl von Fischen sowie eine Pumpe in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf. Zwischen dem 17.03.23, 12:00 Uhr und dem 21.03.23, 10:00 Uhr begaben sich Unbekannte auf ein Gartengrundstück in der Gemarkung von Allendorf (Verlängerung des Zimmersweg). Auf dem Grundstück war ein Kinderplanschbecken aufgestellt in dem mehrere Fische eingesetzt waren. Durch den oder die Täter wurde die Plastikwand des Beckens aufgeschlitzt und die Fische ( 3x größere Giebel und 20 kleinere Rotfedern) sowie eine Umwälzpumpe gestohlen. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell