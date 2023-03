Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall auf der B 27 und Unfall mit Kind am 21.03.23

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unfall durch Überholmanöver

Um 15:29 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Großalmerode mit einer Sattelzugmaschine die B 27 von Cornberg kommend in Richtung Sontra. In der Gemarkung von Berneburg - in einem kurvigen Streckenabschnitt - setzte ein dahinterfahrender 46-Jähriger aus Offenbach mit seinem Pkw zum Überholen an. Da jedoch Gegenverkehr kam, musste er mit seinem Pkw frühzeitig vor den Sattelzug einscheren, wobei es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dadurch stellte sich der Pkw vor dem Lkw quer und wurde so ca. 20 Meter weit geschoben. Im Anschluss stieß der Pkw gegen die Leitplanke, geriet ins Schleudern und überschlug sich daraufhin mehrfach. Der Pkw kam dann auf einem Acker entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 44-Jährige wurde dabei verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden- Durch die alarmierten Feuerwehren aus Berneburg, Hornel und Sontra wurde die Unfallstelle weiträumig gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 EUR geschätzt.

Unfall mit Kind

Um 15:14 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein achtjähriges Kind aus Sontra die Göttinger Straße in Sontra auf dem Gehsteig in Richtung "Niederstadt". Ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard hielt zunächst mit seinem Pkw an der Straße "Hinter der Wachtmauer", um dann nach rechts in die Göttinger Straße einzubiegen. Als dieser gerade mit dem Pkw in die Göttinger Straße einbog, fuhr das Kind auf gleicher Höhe auf dem Gehsteig in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte die Straßenseite (Niedertor) zu wechseln. Beim Abbremsen des Rollers kam der Achtjährige zu Fall und prallte anschließend leicht mit der rechten Schulter gegen den dort stehenden Pkw. Das Kind wurde dadurch verletzt und zur weiteren Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen konnte kein Sachschaden festgestellt werden.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

