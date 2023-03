Polizei Eschwege

POL-ESW: mehrere Einbrüche

Eschwege (ots)

Über das vergangene Wochenende ereigneten sich mehrere Einbrüche in Eschwege.

Im Höhenweg begaben sich unbekannte Täter zum Mitarbeiterhaus am Friedhof im Höhenweg. Nachdem man die Eingangstür zum Betriebsgebäude aufgehebelt hatte, wurde in dem Raum für die Mitarbeiter noch ein Spind aufgebrochen, wodurch insgesamt ein Sachschaden von ca. 150 EUR entstand. Entwendet wurde offensichtlich nichts.

Ein weiterer Einbruch fand in die Geschäftsräume des "Euroshops" in der Innenstadt statt. Zunächst wurde eine Tür aufgebrochen, um in das Treppenhaus des Gebäudes zu gelangen. Über eine weitere aufgebrochene Tür gelangte man in die eigentlichen Geschäftsräume. Auch dort wurden in einem Raum die Spinde gewaltsam geöffnet, aus denen jedoch nichts entwendet wurde. Aus einem Kühlschrank wurden dann mehrere Flaschen Coca-Cola Zero (0,5 Liter) gestohlen. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

In der Forstgasse wurde heute Morgen an einem Fenster des dortigen "1&1-Shops" Beschädigungen festgestellt, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten. Ein Öffnen des Fensters gelang jedoch nicht, so dass es beim Sachschaden blieb.

Einbruch in Kindergarten in Wanfried

Auch ein Kindergarten in der Ringstraße in Wanfried war über das vergangene Wochenende Ziel von Einbrechern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Kindergartens auf und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Unter anderem wurde dort eine Glasvitrine durchwühlt und eine aus einer Kasse Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell