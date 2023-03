Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Pkw-Aufbrüche in der Eschweger Innenstadt

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht ereigneten sich mehrere Pkw-Aufbrüche im innerstädtischen Bereich von Eschwege. Nach den bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten in dem Parkhaus am Hospitalplatz, in dem abgeschlossenen Bereich der Tiefgarage. Dort wurden insgesamt sechs Autos durch unbekannte Täter aufgebrochen, indem man jeweils die Seitenscheiben der Autos einschlug. Anschließend durchwühlte man die Fahrzeuge. Ein weiterer Tatort war das Parkdeck der Schlossgalerie in Eschwege. Dort wurden bei fünf Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Weitere vier Fahrzeuge wurden bislang in der Straße "Unter dem Berge" aufgebrochen, so die aktuelle Situation.

Sämtliche Fahrzeuge wurden durchwühlt; entwendet wurde nur in seltenen Fällen etwas. Teilweise wurden Nahrungsmittel und Getränke aus den Fahrzeugen gestohlen. Die Anzahl der Aufbrüche kann sich noch erhöhen; der Schaden liegt somit bei mehreren tausend Euro. Die Tatzeit dürfte sich ab den gestrigen Abend, ca. 22:00 Uhr bis in die Nachtstunden bewegen.

Aktuell wird ein weiterer Pkw-Aufbruch auf dem Parkplatz "Werdchen" vor der dortigen Kleingartenanlage gemeldet, wo ebenfalls die Seitenscheibe eines Pkws eingeschlagen wurde.

Es wird gebeten, verdächtige Beobachtungen der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 zu melden.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell