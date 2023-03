Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.01.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fußgänger angefahren

Um 20:44 Uhr wurde gestern Abend in Höhe der Balzerbornklinik in Bad Sooden-Allendorf ein 48-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf beim Überqueren der Fahrbahn von einem losfahrenden Pkw angefahren und am Bein leicht verletzt. Der Pkw wurde von einem 57-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren. Sachschaden entstand nicht.

Unfall beim Abbiegen

Um 08:35 Uhr befuhr gestern Morgen ein 56-Jähriger aus Eschwege die Rheinstraße in Eschwege und beabsichtigte nach links in die Friedrich-Hoßbach-Straße abzubiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er den im Einmündungsbereich wartenden Pkw, der von einer 46-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde und touchierte diesen. Sachschaden: ca. 550 EUR.

Diebstahl aus Kasse

Am gestrigen Nachmittag kam es zu einem Diebstahl von Bargeld in einem Friseursalon in der Gebrüderstraße in Eschwege. Zwischen 17:50 Uhr und 18:05 Uhr muss ein bislang Unbekannter in einem unbemerkten Augenblick aus der Ladenkasse Bargeld in Höhe von ca. 500 EUR entwendet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl eines Segway

Zwischen 16:00 Uhr und 17:20 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag in der Innenstadt von Eschwege (Stad) ein Segway entwendet. Das Elektro-Kleinstfahrzeug war ungesichert vor dem Eingang eines dortigen Fitnessstudios abgestellt worden. Der Schaden wird mit 474 Euro angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 18:50 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 56-Jähriger aus Göttingen die L 3247 von Altefeld in Richtung Netra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, dass tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Haltestelle

In der vergangenen Nacht beschädigten Unbekannte an der Haltestelle der "Orthopädischen Klinik" in Hessisch Lichtenau auf beiden Fahrbahnseiten die Infotafeln der Schaukästen. Die Scheiben wurde mutwillig eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausfahren

Um 10:40 Uhr fuhr gestern Vormittag ein 46-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw rückwärts aus einer Einfahrt in der Fabariusstraße in Witzenhausen aus. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Versuchter Einbruch

Um 07:18 Uhr versuchten heute Morgen zwei Personen erfolglos die Eingangstür des Brillen & Hörgeräte Studios in der Brückenstraße in Witzenhausen gewaltsam zu öffnen. Als dieses misslang, entfernten sich die beiden Tatverdächtigen gemeinsam auf einem Fahrrad in Richtung Marktplatz. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: osteuropäisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt, beide von schlanker Gestalt. Einer der Tatverdächtigen war mit Mütze, grauer Jacke und Jogginghose und roten Sneakern bekleidet. Der zweite Tatverdächtige trug eine blaue Mütze, eine graue Hose und eine schwarze Jacke. Beide hatten jeweils einen Rucksack dabei. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

