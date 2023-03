Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.03.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Nach zwei Unfällen die Weiterfahrt unterbunden

Um 10:43 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 54-Jähriger mit einem Sattelzug mit polnischer Zulassung die Motzenröder Straße in Meinhard-Jestädt. Da er ortsunkundig war, beabsichtigte er im Einmündungbereich zur Straße "Im Rädchen" zu wenden. Beim Rangieren fuhr er mit dem Auflieger gegen einen Verteilerkasten, wodurch ein Sachschaden von ca. 1100 EUR entstand. Derselbe Fahrer hatte bereits gegen 04:50 Uhr in Oetmannshausen einen Verkehrsunfall verursacht, als er in der Vorwercksgasse gegen einen Zaun fuhr. Die Polizei hatte den Fahrer mit seinem Sattelzug anschließend aus Oetmannshausen herausgeleitet. Aufgrund des zweiten Vorfalls in Jestädt wurde - nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft - eine Sicherheitsleistung in Höhe von 130 EUR erhoben. Zudem wurde aufgrund der unsicheren Fahrweise die Weiterfahrt unterbunden und über die Halterfirma ein Ersatzfahrer angefordert.

Diebstahl einer Handtasche

Um 13:09 Uhr wurde am gestrigen Montagmittag eine Handtasche aus einem Einkaufswagen gestohlen. Zur Tatzeit befand sich eine 72-Jährige aus Sontra auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Landstraße in Reichensachsen. Ihre Handtasche hatte sie in den Einkaufswagen abgelegt, wo sie in einem Moment der Unachtsamkeit entwendet wurde. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld noch mehrere persönliche Dokumente. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 18:45 Uhr und 20:55 Uhr wurde am gestrigen Montag in der Straße "Vor dem Berge" in Eschwege ein roter Hyundai i10 beschädigt, Unbekannte schlugen in diesem Zeitraum die Heckscheibe des Fahrzeuges ein, wodurch ein Sachschaden von 300 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von GPS-Sendern

5000 EUR Schaden entstanden bei einem Diebstahl von zwei GPS-Empfängern. Hierzu begaben sich der oder die Täter auf ein landwirtschaftliches Anwesen in Sontra-Donnershag. Die Sender wurden von zwei dort abgestellten Traktoren abmontiert und entwendet. Hinweise: 05653/97660.

Kennzeichendiebstahl

Im "Lurloch" in Sontra wurde zwischen dem 12.03.23, 15:00 Uhr und dem 13.03.23, 05:20 Uhr das hintere amtliche Kennzeichen "ESW-DC 117" von einem Opel Astra abmontiert und entwendet. Dabei wurde die hintere Kennzeichenspange beschädigt; auch wurde die Fahrertür unterhalb des Schlosses zerkratzt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 330 EUR. Hinwiese: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Um 08:27 Uhr beschädigte heute Morgen eine 36-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw beim Ausparken einen geparkten Pkw Audi, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der Unfall ereignete sich in der Walburger Straße in Witzenhausen.

Wildunfall

Um 05:35 Uhr befuhr heute früh ein 36-Jähriger aus Bornhagen mit seinem Pkw die L 3469 in Richtung Neuseesen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

