Polizei Eschwege

POL-ESW: Bedrohung, Körperverletzung

Eschwege (ots)

Um 18:18 Uhr war gestern Abend eine Personengruppe in der Eschweger Innenstadt zu Fuß unterwegs. Der Gruppe folgte ein Mann, der die Gruppe junger Männer mehrfach lautstark ansprach. Als diese sich umdrehten, zog der Tatverdächtige ein sogenanntes "Scheckkartenmesser". Zusätzlich holte er noch ein Pfefferspray heraus und sprühte damit in Richtung der Personengruppe auf den Boden. Anschließend flüchtete er. Aufgrund der Personenbeschreibung (ca. 180 cm groß, blondes Haar; bekleidet mit einem T-Shirt und einer Arbeitshose der Marke "Engelbert und Strauß" sowie Sneaker der Marke "Nike") dürfte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 43-Jährigen aus Eschwege handeln.

weiterer Vorfall

Dieser trat gegen 19:00 Uhr erneut in Erscheinung. Diesmal kam es in der Boyneburger Straße in Eschwege zum Konflikt mit einem 35-Jährigen aus Eschwege, dem er mit dem Pfefferspray direkt ins Gesicht sprühte. Beim Versuch den 43-Jährigen festzuhalten, riss dieser sich los und schlug dadurch mit dem Ellenbogen einer 37-Jährigen aus Eschwege ins Gesicht, die dadurch leicht verletzt wurde. Die Personenbeschreibung ist nahezu identisch mit der vorausgegangenen Beschreibung. Bei einer Fahndung nach dem polizeibekannten Tatverdächtigen konnte dieser am gestrigen Abend nicht mehr angetroffen werden

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell