POL-ESW: Polizei nimmt Ladendieb nach Flucht aus Kaufland vorläufig fest

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gleich in mehreren Fällen von Unfallflucht haben die Beamten der Polizei in Eschwege aktuell Ermittlungen aufgenommen. In einem Fall konnte der Verursacher bereits zeitnah ermittelt werden. In zwei weiteren Fällen hoffen die Beamten noch auf sachdienliche Hinweise. >>>Lkw beschädigt Jägerzaun und fährt weiter; Verursacher ermittelt Einen noch nicht näher bezifferten Schaden hat ein ...

mehr