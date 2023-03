POL-ESW: Pressebericht 09.03.2023 -2

Polizei Eschwege

Parkrempler; Schaden 1300 Euro

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat beim Einparken in der Straße "Neustadt" heute Morgen gegen 10.17 Uhr auf einem Parkstreifen das Auto eines 64-Jährigen aus Eschwege angefahren. Dabei verursachte die Frau an dem Auto des 64-Jährigen einen Schaden von 500 Euro, ihr eigenes Fahrzeug zog die Verursacherin mit 800 Euro Schaden in Mitleidenschaft.

Fahrzeug rollt in Blumenbeet

Heute Morgen ist ein 82-jähriger Autofahrer aus Eschwege gegen 10.00 Uhr in Eschwege in der Straße "Hinter der Mauer" mit seinem Auto in ein Blumenbeet geraten. Der Rentner wollte ausparken und auf die Wiesenstraße fahren, geriet dabei laut Unfallbericht unglücklich ins Rollen und überquerte einen Bordstein und kam in einem Blumenbeet zum Stehen. Versuche, den Wagen aus dem Beet herauszufahren scheiterten aufgrund des weichen Untergrunds. Letztlich grub sich der Wagen immer tiefer im Erdreich fest und setzte auf, so dass ein Abschleppdienst verständigt werden musste, um das Auto zu bergen. Das Auto des Rentners blieb bei dem Vorfall unbeschädigt, der Schaden an dem Blumenbeet wird mit 100 Euro angegeben.

Parkrempler 2; Schaden 1500 Euro

Ein Schaden von insgesamt 1500 Euro entstand außerdem bei einem Parkrempler auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Eine 77-jährige Frau aus Eschwege stieß beim Ausparken mit ihrem Wagen am Donnerstagmittag gegen 12.09 Uhr aus Unachtsamkeit mit einem hinter ihr geparkten Kleintransporter zusammen.

Einbruch in Wanfrieder Elektrizitätswerk; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 21.27 Uhr und 06.20 Uhr in die Büroräume des Wanfrieder Elektrizitätswerkes eingestiegen. Die Täter verschafften sich im hinteren Teil des Gebäudes gewaltsam Zutritt zum Erdgeschoss und durchsuchten im Gebäudeinneren die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Die Täter entwendeten dabei u.a. einen Geldbetrag aus einer Kaffeekasse, sowie zwei Laptop und eine Dockingstation. Der Stehlwert wird mit 2500 Euro angegeben, der Sachschaden liegt bei 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung u.a.

Ermittlungen u.a. wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung hat die Eschweger Polizei aufgenommen, nachdem sich gestern Abend auf dem Meißner-Plateau zwei Personengruppen in die Haare bekommen haben. Demnach trafen auf dem großen Parkplatz (Loipenparkplatz) zwischen 19.15 und 19.45 Uhr zwei Gruppen aufeinander, unter denen sich ein Streit mit Schneeballwürfen entwickelte, der dann im weiteren Verlauf in Beleidigungen und verbalen Bedrohungen gipfelte. Zudem ist bei einem Pkw im Zuge des Streits der Außenspiegel bei einem blauen Opel Astra mutwillig beschädigt worden (Schaden 100 Euro). Zur Anzeige gebracht hat den Vorfall ein 19-Jähriger aus Witzenhausen, ermittelt wird u.a. gegen einen 18-Jährigen aus Hann. Münden.

