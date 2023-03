POL-ESW: Glätteunfall zwischen Hopfelde und Hessisch Lichtenau; Frau leicht verletzt

Eschwege (ots) - Am Montag und Dienstag kam es in zwei Lebensmittelmärkten in Eschwege und Witzenhausen zu Geldbörsendiebstählen. In einem Fall wurde im Anschluss mit einer geklauten Bankkarte noch Bargeld abgehoben. >>>85-jährige Rentnerin wird zweimal Opfer Am gestrigen Dienstag ist einer 85-jährigen Rentnerin aus Witzenhausen das Portmonee im Aldi-Markt in Witzenhausen "An der Bohlenbrücke" gestohlen worden. Die ...

mehr