Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.03.2023 -Geldbörsendiebstähle-

Eschwege (ots)

Am Montag und Dienstag kam es in zwei Lebensmittelmärkten in Eschwege und Witzenhausen zu Geldbörsendiebstählen. In einem Fall wurde im Anschluss mit einer geklauten Bankkarte noch Bargeld abgehoben.

>>>85-jährige Rentnerin wird zweimal Opfer

Am gestrigen Dienstag ist einer 85-jährigen Rentnerin aus Witzenhausen das Portmonee im Aldi-Markt in Witzenhausen "An der Bohlenbrücke" gestohlen worden. Die Frau befand sich dort gegen 10.30 Uhr zum Einkaufen, als die Diebe in einem unbeobachteten Moment zuschlugen und das Portmonee aus der Handtasche entwendeten. Ihre Handtasche hatte die Seniorin im Einkaufswagen abgestellt. In dem Portmonee befand sich neben einem größeren Bargeldbetrag auch der Personalausweis, eine Krankenkassenkarte sowie eine EC-Karte. Der Stehlschaden wird mit 450 Euro angegeben. Unmittelbar nach dem Diebstahl wurde die Seniorin dann erneut zum Opfer, denn den Dieben gelang es zeitnah die geklaute EC-Karte zum Abheben eines Bargeldbetrages zu verwenden. In der Sparkassenfiliale in der Walburger Straße in Witzenhausen konnten die bislang unbekannten Täter gegen 10.48 Uhr einen Bargeldbetrag von 2000 Euro vom Konto der 85-Jährigen abheben.

>>>82-jähriger Rentner auf dem Parkplatz des Witzenhäuser Aldi-Marktes beklaut

Am vorherigen Montag war auch ein 82-jähriger Rentner aus Witzenhausen Opfer eines Geldbörsendiebstahls an ähnlicher Stelle geworden. Auf dem Parkplatz des besagten Aldi-Marktes ist der Mann nach eigenen Angaben gegen 11.30 Uhr von einer älteren, bis dato unbekannten, Dame um Hilfe gebeten worden, auf dem Boden liegende Papiere vor einem parkenden Fahrzeug aufzuheben. Diesen Umstand nutzen dann offenbar unbekannte Täter aus und klauten dem Mann das Portmonee unbemerkt aus der Jackentasche. Erst zu Hause stellte der 82-Jährige fest, dass er bestohlen worden war. Der Stehlschaden umfasst einen größeren dreistelligen Bargeldbetrag, den Personalausweis, den Führerschein sowie eine EC-Karte und eine Krankenkassenkarte.

>>>70-jährige Frau im Eschweger Lidl-Markt beklaut

Am gestrigen Dienstag ist auch einer 70-jährigen Frau aus Meißner das Portmonee beim Einkaufen geklaut worden. Die 70-Jährige befand sich gegen 11.40 Uhr in dem Lidl-Discounter in der Bahnhofstraße. Dort schafften es die Täter in einem unbeobachteten Moment der Frau das Portmonee aus der äußeren Jackentasche zu klauen. Enthalten war in dem Portmonee neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch der Führerschein, eine EC-Karte und diverse Kundenkarten.

Hinweise zu den Fällen in Witzenhausen nimmt die dortige Polizei unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen bzw. die Eschweger Polizei unter der Nummer 05651/925-0 für den Diebstahl in Eschwege.

>>>Allgemeine Tipps zum Schutz gegen Taschendiebe:

>Nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mitnehmen wie unbedingt nötig. >Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen tragen. >Taschen immer mit der Verschlussseite zum Körper tragen. >Im Gedränge auf Wertsachen und Taschen achten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell