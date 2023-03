Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.03.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Im Höhenweg in Meinhard-Grebendorf ist ein geparkter schwarzer Hyundai i30 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren linken Tür beschädigt worden. Der Schaden durch Kratzer und Dellen beträgt ca. 1000 Euro. Der Unfall ereignete sich in etwa Höhe Haus Nummer 6 zwischen Montagabend 21.30 Uhr und Dienstagmittag 12.45 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Katalysator von Pkw geklaut; Polizei sucht Zeugen

In Eschwege haben Unbekannte von einem silbernen Mercedes CLK 230 Kompressor den Katalysator im Wert von 400 Euro abmontiert und geklaut. Dabei richteten die Täter zudem Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Vorfalls auf einem Parkplatz im Eschenweg geparkt. Gemeldet wurde der Diebstahl am Dienstagmittag um kurz vor 14.00 Uhr. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Mountainbike am Stadtbahnhof Eschwege gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Am Stadtbahnhof in Eschwege haben Unbekannte aus der dortigen Fahrradgarage ein schwarzes Mountainbike der Marke "Giant" im Wert von 230 Euro geklaut. Der Diebstahl ereignete sich am Dienstag zwischen 18.16 Uhr und 18.31 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Täter offenbar männlich und mit einer blauen Kapuzenjacke, grauer Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Vorfahrt genommen; Beteiligte leicht verletzt; Schaden 20.300 Euro

Eine 66-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Dienstagnachmittag gegen 14.25 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als sie in Wanfried an der Kreuzung "Vor dem Gatter" / Ecke Ringstraße die Vorfahrt einer ebenfalls aus Eschwege stammenden 72-jährigen Autofahrerin missachtete. Die 66-Jährige befuhr die Straße "Vor dem Gatter" von der Marktstraße kommend und übersah dann an besagter Kreuzung die bevorrechtigte 72-Jährige, welche die Ringstraße von rechts aus Richtung Mühlhäuser Straße kommend befuhr. Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten vor Ort kurzzeitig behandelt werden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und sind jeweils mit 10.000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden. Dazu kommen noch zwei beschädigte Poller (Schaden 300 Euro), mit denen die 66-Jährige nach dem Pkw-Zusammenstoß ebenfalls noch kollidierte.

Beim Rückwärtsfahren geparktes Auto touchiert; Schaden 100 Euro

Ein 69-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Dienstagabend gegen 21.13 Uhr in der Forstgasse einen geparkten Pkw Audi beim Rückwärtsfahren im Frontbereich leicht beschädigt. Der Schaden an der Frontschürze des Audi wird mit 100 Euro angegeben. Der Verursacher blieb mit seinem Fahrzeug augenscheinlich unbeschädigt. Da der beschädigte Pkw Audi zum Unfallzeitpunkt verkehrswidrig geparkt stand, leiteten die Beamten der Polizei Eschwege in dem Fall auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Parkverstoßes ein.

Polizei Hessisch Lichtenau

Freiherr-v.-Stein-Schule erneut Ziel von Einbrechern; Polizei sucht Zeugen

Zum wiederholten Mal sind unbekannte Täter in das Gebäude der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau widerrechtlich eingedrungen. Zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.15 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude über eine Holztür, öffneten später u.a. im Bereich der Küche mehrere Schränke vmtl. auf der Suche nach Diebesgut. Geklaut wurde allem Anschein nach nichts, dennoch richteten die Täter Sachschaden in dreistelliger Höhe an. Hinweise in dem Fall unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau oder unter 05651/925-0 an die Kripo in Eschwege.

Sachbeschädigung an Straßenbahnhaltestelle; Polizei sucht Zeugen

Wie gestern zur Anzeige gebracht wurde, haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr den Wartebereich der Straßenbahnhaltestelle in der Straße "Im Lindenfeld" in Hessisch Lichtenau beschädigt. Durch Steinwürfe sind die Glasscheiben mutwillig beschädigt worden, der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 2500 Euro. Hinweise in dem Fall unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell