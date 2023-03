POL-ESW: Pressebericht 06.03.2023 -2

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Heute Vormittag ist in der Moritz-Werner-Straße in Eschwege ein geparkter silberner Mercedes Kombi 180 CLA beschädigt worden, der auf einem Parkplatz nahe eines Pflegedienstes geparkt stand. Der Schaden an dem Mercedes befindet sich am hinteren, rechten Stoßfänger und wird auf 2500 Euro beziffert. Ersten Ermittlungen zu Folge kommt als verursachendes Fahrzeug vmtl. ein schwarzer Audi Kombi (A4 oder A 6) mit ESW-Zulassung in Betracht, der zunächst rückwärts ausgeparkt hatte, dann beim Vorwärtsfahren mit dem Mercedes kollidierte und anschließend davonfuhr. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen ist eine 66-jährige Frau aus Eschwege beim Einkaufen beklaut worden. Die Frau befand sich im Herkules-Markt in der Augustastraße zum Einkaufen, als ihr in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse (ein braunes Lederportmonee) aus einem im Einkaufswagen mitgeführten Einkaufstrolley gestohlen wurde. Der Vorfall ereignete sich zwischen 09.50 Uhr und 10.00 Uhr. Die Höhe des Stehlschadens wird insgesamt mit 230 Euro angegeben, darunter ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie der Personalausweis, die Krankenkassenkarte und eine EC-Karte. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

