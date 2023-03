Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.03.2023 -Witterungsbedingte Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Werra-Meißner-Kreis

Der einsetzende Schneefall am gestrigen Nachmittag hat im Verlauf des gestrigen Abends bis heute Morgen im Werra-Meißner-Kreis bislang keine größeren Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Anzahl von Verkehrsunfällen gehabt.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Sontra ist eine 19-jährige Autofahrerin aus Bebra auf winterglatter Fahrbahn gegen ein Verkehrszeichen gerutscht. Die junge Frau war am Dienstagabend auf der B 27 unterwegs, als sie gegen 20.10 Uhr leicht mit einem Wegweiser-Verkehrszeichen kollidierte. Die 19-jährige wollte von der B 27 aus Richtung Cornberg kommend nach links in Richtung Donnershag abbiegen, kam schließlich beim Abbiegevorgang auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte dann gegen das Schild. Am Auto der Frau und dem Wegweiser entstand jeweils leichter Sachschaden der noch nicht abschließend beziffert ist.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hessisch Lichtenau ist ein 52-jähriger Autofahrer aus Großalmerode von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann befuhr am heutigen Mittwochmorgen um kurz nach 01.00 Uhr die B 487 aus Schnellrode kommend in Fahrtrichtung Retterode. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam der 52-Jährige dann auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann überfuhr in der Folge dann einen Leitpfosten sowie eine Absperrvorrichtung für Kröten und kam letztlich im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Sowohl am Pkw des 52-Jährigen, als auch an dem Leitpfosten entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Darüber hinaus ist heute Morgen gegen 08.40 Uhr u.a. auf der L 3239 bei Großalmerode ein Pkw in den Graben gerutscht und hat dabei auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Letztlich musste für das Fahrzeug ein Abschleppdienst verständigt werden.

Bei den wenigen, bislang bekannten Vorfällen kam es lediglich zu Blechschäden, Personen kamen nicht zu Schaden.

