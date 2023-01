LPI-G: Pkw kollidiert mit Mopedfahrer

Altenburg (ots) - Eine Scheibe einer Bushaltestelle ging durch Vandalismus zu Bruch. An der Mühlpforte beschädigten bislang unbekannte Personen die Scheibe eines Wartehäuschens in der Nacht vom 02. auf den 03.01.2023. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen und Tätern aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03447/ 4710 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr