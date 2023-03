Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.03.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Reifen zerstochen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben bei einem silbernen VW Touran den rechten Vorder- und Hinterreifen zerstochen und dadurch einen Schaden von 200 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend 20.00 Uhr und Mittwochmorgen 08.40 Uhr in Eschwege in der Straße "Am Plan". Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Geldbörsendiebstahl und anschl. Betrugsversuch; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwoch ist einer 46-jährigen Frau aus Eschwege das Portmonee geklaut worden, als sie zwischen 10.55 Uhr und 11.10 Uhr im tegut-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege zum Einkaufen war. In einem unbeaufsichtigten Moment stahlen unbekannte Täter das Portmonee der Geschädigten u.a. mit Personalausweis und Führerschein, sowie Bargeld und EC/Bankkarten aus einer Einkaufstasche im Einkaufswagen. Im Anschluss versuchten die Diebe gegen 11.14 Uhr bei der Sparkassenfiliale in der Friedrich-Wilhelm-Straße noch mittels der zuvor erlangten Bankkarten Bargeld vom Konto der 46-Jährigen abzuheben, scheiterten dabei aber. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Diebstahl und wegen versuchtem Betrug und bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Schutzplanke gestreift

Eine 72-jährige Autofahrerin aus Meinhard ist am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr in der Ortslage von Jestädt aus Unachtsamkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei eine Schutzplanke touchiert. Die Frau befuhr zur Unfallzeit die Straße "Siedlung" in Richtung Ortsausgang. Der verursachte Schaden liegt bei 340 Euro.

Körperverletzung in Omnibus

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Eschwege wegen eines Vorfalls, der sich am Mittwochnachmittag in einem Omnibus ereignet hat. Demnach kam es offenbar gegen 15.20 Uhr in dem Bus in Eschwege im Bereich Westring/Am Diebach zu dem Vorfall zwischen einer 21-Jährigen aus Meißner und einem 48-Jährigen aus Eschwege. Der Mann soll aus bislang nicht näher bekannten die Motiven die junge Frau unvermittelt in den Bauch geboxt haben. Als die von Zeugen verständigte Polizei hinzukam, war der bis dato nicht bekannte Aggressor zwar nicht mehr anzutreffen, konnte aber aufgrund von Hinweisen im Nachgang bereits ermittelt werden. Der 48-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Die 21-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bevorrechtigtes Auto übersehen; Schaden 1400 Euro

Ein 66-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ist gestern Nachmittag um kurz nach 16.00 Uhr in Bad Sooden-Allendorf vom Parkplatz des Hagebaumarktes nach links auf den Städtersweg eingebogen. Hierbei übersah der Mann dann eine bevorrechtigte 36-jährige Autofahrerin aus BSA, die auf dem Städtersweg von rechts kommend in Richtung Hilberlachestraße unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Sachschaden von insgesamt 1400 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Beim Ausparken anderes Fahrzeug übersehen; Schaden 2100 Euro

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Großalmerode ist beim Rückwärtsausparken aus einer Grundstückseinfahrt aus Unachtsamkeit gegen ein gegenüber der Einfahrt geparktes Auto gestoßen und hat so einen Schaden von insgesamt 2100 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Eichhofstraße in Großalmerode.

Pkw aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

In der Sudetenstraße in Hessisch Lichtenau haben unbekannte Täter bei einem schwarzen Pkw Kia (Modell HDNA) die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mit ca. 110 Euro sowie Ausweisen und Kreditkarten geklaut. Der entstandene Sachschaden wird mit 250 Euro angegeben. Ereignet hat sich die Tat zwischen Mittwochabend 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen 06.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Zigarettenautomat aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

In der Kasseler Straße in Kleinalmerode haben unbekannte Täter einen an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten aufgebrochen. Im Anschluss stahlen die Täter eine noch unbekannte Menge Bargeld und Zigaretten aus dem Automaten. Ereignet hat sich die Tat nach bisherigem Ermittlungsstand um kurz nach 04.00 Uhr am Donnerstagmorgen. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell