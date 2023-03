Polizei Hamburg

POL-HH: 230302-2. Unbekannte überfallen Supermarkt in Hamburg-Rotherbaum - Die Polizei sucht Zeugen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.03.2023, 20:58 Uhr

Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Hallerstraße

Nachdem Unbekannte gestern Abend einen Lebensmittelmarkt im Hamburger Stadtteil Rotherbaum überfallen haben, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernates der Region Eimsbüttel (LKA 134) zufolge betraten drei Männer kurz vor Geschäftsschluss den Supermarkt, bedrohten einen 58-jährigen Mitarbeiter sowie den 41 Jahre alten Filialleiter mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Als die Angestellten der Forderung nachgekommen waren, flüchtete das Trio zunächst zu Fuß in Richtung Rothenbaumchaussee. Zeugen beobachteten im weiteren Verlauf, wie die drei Männer an der Ecke Rothenbaumchaussee/Edmund-Siemers-Allee in einen schwarzen Pkw stiegen und ihre Flucht in Richtung Eimsbüttel fortsetzten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit gut einem Dutzend Funkstreifenwagen führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen, welche wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - sprach akzentfreies Deutsch - trug schwarze Bekleidung und weiße Sneaker - FFP2-Maske - führte ein Messer mit sich

Tatverdächtiger 2:

- männlich - 25 bis 30 Jahre alt - circa 187 cm groß - normale Statur - sprach akzentfreies Deutsch - schwarz bekleidet - maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube

Tatverdächtiger 3:

- männlich - circa 183 cm groß - sprach akzentfreies Deutsch - schwarz gekleidet

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch im Laufe des Abends die Ermittlungen, welche nun durch das LKA 134 fortgeführt werden.

Zeugen, die gestern Abend am Tatort und/oder entlang der mutmaßlichen Fluchtstrecke verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sogar Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 bei dem Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell