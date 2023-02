POL-E: Essen: Schusswaffe statt Fahrschein - Mann mit PTB-Waffe leistet Widerstand

Essen (ots) - 45475 MH.-Dümpten/45239 E.-Schuir: Heute Nacht (10. Februar) sprengten unbekannte Personen einen Geldautomaten in einem Einkaufscenter am Heifeskamp in Mülheim an der Ruhr. Kurz darauf verunfallte ein Auto und brannte in voller Ausdehnung. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen 4 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall sowie einen Alarm aus Richtung ...

