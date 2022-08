Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter schlägt Scheibe ein (15./16.08.2022)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Sachbeschädigung auf dem Sankt-Stephans-Platz begangen. Im Zeitraum von 23 Uhr bis 7 Uhr schlug ein unbekannter Täter an einem dortigen Hotel eine Fensterscheibe ein, so dass diese zu Bruch ging. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den Randalierer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

