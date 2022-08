Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, B34, Lkr. Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - zwei Verletzte (16.08.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall auf dem Radweg neben der Bundesstraße 34 zwischen Singen und Gottmadingen am Dienstagabend verletzt worden. Ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer war von Singen in Richtung Gottmadingen unterwegs. Auf Höhe des Waldfriedhofes überholte der Mann zwei unbeteiligte Radler. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 42-jährigen Mountainbiker. Dieser konnte die Kollision trotz des Versuches nach rechts auszuweichen nicht verhindern. Beide Männer stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte den 69-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Jüngere erlitt lediglich leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 1,5 Promille bestätigte den Verdacht, weshalb der Mann in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. An den beiden Rädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 200 Euro.

