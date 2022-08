Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht- Rund 2.500 Euro Blechschaden bei Unfall in Kreisverkehr

Spaichingen (ots)

Insgesamt rund 2.500 Euro Blechschaden und ein gestürzter Motorradfahrer sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, im Kreisverkehr auf der Hausener Straße ereignet hat. Ein 83 Jahre alter Mann war mit einem grünen Renault auf dem Westring aus Richtung der Innenstadt herkommend unterwegs. Der Renault-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr zur Hausener Straße und zur Max-Planck-Straße ein. Ein 71-jähriger Motorradfahrer befand sich mit einer BMW bereits im Kreisverkehr und musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Renault zu verhindern. Hierbei stürzte der 71-Jährige auf die Straße, verletzte sich dabei aber nicht. Der 83-Jährige hielt laut Zeugen auf Höhe der Ausfahrt zur Max-Planck-Straße kurz seinen Wagen an und fuhr dann ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern einfach weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet und einen Fahrer eines VW, der zur Unfallzeit hinter dem Motorradfahrer gefahren ist. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell