Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) E-Bike-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Donaueschingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Fahrerin eines E-Bikes bei einem Unfall auf der Dürrheimerstraße am Dienstagabend. Gegen 22 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Dürrheimerstraße aus Richtung Donaueschingen herkommend in Richtung Bundesstraße 27. Auf Höhe der Kreuzung an der Pension "Ziegelhof" fuhr eine 55-jährige Radfahrerin auf die Dürrheimerstraße ein, um diese zu überqueren. Hier prallte der Mercedes des 23-Jährige mit der 55-jährigen E-Bike-Fahrerin zusammen. Die Frau stürzte nach dem Zusammenstoß und verletzte sich dabei leicht. Ein Krankenwagen brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am Mercedes entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 3.000 Euro und am E-Bike auf ungefähr 1.000 Euro.

