Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, A98, Lkr. Konstanz) Kleintransporter gerät in Brand - Fahrer bleibt unverletzt (16.08.2022)

Volkertshausen, A98 (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn 98 auf Höhe Volkertshausen ein Lastwagen in Brand geraten. Gegen 8 Uhr teilten mehrere Anrufer einen brennenden Lastwagen auf dem Standstreifen zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Stockach West mit. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand der Ford Transit auf dem rechten Seitenstreifen bereits in Vollbrand. Der 43-jährige Fahrer hatte den Transporter rechtzeitig und unverletzt verlassen. Löschversuche durch zwei unbeteiligte Lastwagenfahrer blieben erfolglos. Der mit sechs Fahrzeugen und 23 Mann ausgerückten Singener Feuerwehr gelang es erst nach rund einer Stunde, den mit Papier beladenen Transporter vollständig zu löschen. Aufgrund der hohen Brandlast erfolgte die schlussendliche "Ladungslöschung" durch eine Spezialfirma, die anschließend auch die Bergung des Fahrzeugwracks, und, mit Unterstützung der Autobahnmeisterei, die Reinigung der Fahrbahn übernahm. Während der Löscharbeiten musste die A98 vollgesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Der an Kleinlaster, Ladung und Fahrbahn entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 35.000 Euro liegen. Zudem kam es am Stauende zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein in Richtung Singen fahrender 35-Jähriger in einem VW Multivan erkannte das Stauende zu spät und fuhr, trotz Vollbremsung, in das Heck eines Honda eines 70 Jahre alten Mannes. Verletzt wurde niemand. Beide stark demolierten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 12.000 Euro, den Schaden am Honda auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell