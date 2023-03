Polizei Hamburg

POL-HH: 230302-1. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Dulsberg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.03.2023, 14:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Dulsberg, Dulsberg-Nord/Gravensteiner Weg (Dulsbergpark)

Gestern Nachmittag ist es in Hamburg-Dulsberg zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes gekommen. Die Mordkommission (LKA 41) ermittelt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren im Dulsbergpark mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, in deren Verlauf ein bislang unbekannter Täter dem Geschädigten einen Messerstich in den Oberkörper versetzte. Anschließend flüchteten alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen.

Der lebensgefährlich verletzte Mann setzte einen Notruf ab und wurde daraufhin von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Nach ärztlicher Versorgung hat sein Zustand sich inzwischen stabilisiert.

Im Zuge sofort eingeleiteter, umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch der Polizeihubschrauber "Libelle 1" eingesetzt war, wurde ein zunächst Verdächtiger vorläufig festgenommen. Da sich der Tatverdacht gegen ihn jedoch im weiteren Verlauf nicht erhärtete, wurde er später ohne weitere Maßnahmen wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Bei dem gesuchten Täter handelt es sich um einen Mann, zu dem bislang keine nähere Beschreibung vorliegt.

Beamte der Mordkommission (LKA 41) haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es eine Vorbeziehung zwischen den an der Auseinandersetzung beteiligten Personen gibt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell