Polizei Hamburg

POL-HH: 230227-2. Mann begeht mehrere Straftaten in seinem persönlichen Umfeld - Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 28.08.2022 bis 06.02.2023

Tatorte: Hamburger Stadtgebiet

Ermittler des für die Region Wandsbek zuständigen Landeskriminalamts 15 (LKA 15) haben vergangene Woche einen 23-jährigen Deutschen dem Haftrichter zugeführt. Der Mann ist verdächtig, in den letzten Monaten gleich mehrere Eigentumsdelikte im privaten und beruflichen Umfeld begangen zu haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der 23-Jährige sich Anfang Februar an seiner Arbeitsstelle, einer Tankstelle in Bramfeld, unter Zuhilfenahme eines gutgläubigen Schlüsseldienstes Zugang zum Büro seines Vorgesetzten verschafft. Dort gelangte der Tatverdächtige im weiteren Verlauf durch Aufbrechen eines Schlüsselkastens in den Besitz des Tresorschlüssels, öffnete den Tresor und entwendete eine größere Summe Bargeld daraus. Weiterhin stahl der Mitarbeiter einhundert E-Zigaretten aus dem Büro.

Im Zuge der Ermittlungen des daraufhin durch den Geschädigten eingeschalteten Landeskriminalamts ergaben sich Hinweise auf ein zum Abtransport des Diebesguts genutztes Fahrzeug, einen roten Nissan Juke. Der polizeilich gestohlen gemeldete Wagen war offensichtlich mit ebenfalls deliktisch erlangten Kennzeichen bestückt. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte der 23-Jährige offenbar bereits im August letzten Jahres bei einem Besuch der Großmutter seiner Freundin in Bergstedt den Zweitschlüssel zu dem Nissan und anschließend das Fahrzeug selbst entwendet. Seitdem scheint der Verdächtige den Wagen selbst genutzt und mindestens acht Mal an verschiedenen Hamburger Tankstellen betankt zu haben, ohne anschließend die Rechnung zu begleichen. Auch mehrere Geschwindigkeitsverstöße mit dem Juke wurden registriert und können nun dem 23-Jährigen zugeordnet werden.

Als Fahnder des Polizeikommissariats 38 (PK 38) vergangenen Mittwoch einen von der Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht erwirkten Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des mutmaßlichen Diebs vollstrecken wollten, stellten sie fest, dass diese zwischenzeitlich zwangsgeräumt worden war. Es gelang ihnen, den roten Nissan und den Tatverdächtigen im Bereich der Wohnung seiner Freundin in Volksdorf zu lokalisieren und ihn vorläufig festzunehmen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und anschließend eine niedrige vierstellige Summe gerolltes Münzgeld und eine Vielzahl von E-Zigaretten - mutmaßlich Diebesgut aus der Tankstelle - darin gefunden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Freundin, in der der Beschuldigte offenbar untergekommen war, stellten die Beamten ebenfalls eine niedrige vierstellige Summe Bargeld sowie den Schlüssel des Nissan sicher.

Auf der Fahrt zum Polizeikommissariat bot der Mann den Beamten Bargeld für seine Freilassung an. Sie setzten den Transport fort und leiteten ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Bestechung gegen ihn ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er einem Haftrichter zugeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell