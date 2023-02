POL-HH: 230226-4. Polizeieinsatz anlässlich des Fußballspiels FC St. Pauli - F.C. Hansa Rostock

Hamburg (ots) - Tatzeit: 25.02.2023, 09:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Treptower Straße Samstagvormittag hat ein noch Unbekannter eine 84-Jährige in ihrem Haus in Rahlstedt überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte die Frau einen unbekannten Mann auf ihrem Grundstück und sprach diesen, in der ...

mehr