POL-HH: 230226-1. Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Hamburg (ots) - Zeit: 23.02.2023, 17:00 bis 22:30 Uhr Ort: Hamburg-Neustadt, Gorch-Fock-Wall/Stephansplatz Unter Leitung der Fahrradstaffel Innenstadt/West (VD 214) haben die drei Dienstgruppen Fahrrad der Polizei Hamburg (VD 214, 314 und 414) gestern eine Schwerpunktkontrolle an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in der Hamburger Innenstadt durchgeführt. In diesem ...

