POL-HH: 230224-1. Gemeinsame Kontrollaktion der Fahrradstaffeln in der Hamburger Innenstadt

Zeit: 23.02.2023, 17:00 bis 22:30 Uhr

Ort: Hamburg-Neustadt, Gorch-Fock-Wall/Stephansplatz

Unter Leitung der Fahrradstaffel Innenstadt/West (VD 214) haben die drei Dienstgruppen Fahrrad der Polizei Hamburg (VD 214, 314 und 414) gestern eine Schwerpunktkontrolle an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in der Hamburger Innenstadt durchgeführt. In diesem Zusammenhang haben die Einsatzkräfte 77 Verkehrsverstöße dokumentiert.

Ziele der Verkehrskontrolle, bei denen die 15 Fahrradpolizisten auch von Angehörigen der zentralen Abteilung für Verkehrserziehung und -prävention (VD 6) unterstützt wurden, waren insbesondere die nachhaltige Sensibilisierung für die Gefahren des Straßenverkehrs sowie eine damit einhergehende positive Beeinflussung des zukünftigen Verhaltes.

Im Rahmen der 90 Fahrzeug- und 76 Personenkontrollen dokumentierten die Beamten folgende Verstöße:

Kraftfahrzeugfahrende:

- 12 x Verstoß beim Abbiegen/Wenden - 8 x Verstöße durch ruhenden Verkehr

Fahrradfahrende:

- 27 x Befahren der falschen Radwegseite (sogenannte "Geisterradler") - 5 x Befahren des Gehweges - 1 x Rotlichtverstoß - 1 x verbotswidrige Nutzung eines elektronischen Geräts - 11 x sonstige Verstöße (beispielsweise nicht vorhandene Beleuchtung)

Elektrokleinstfahrzeugnutzende:

- 1 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - 1 x Verstoß gegen das Personenmitnahmeverbot - 4 x Befahren der falschen Straßenfläche - 6 x falsch abgestellte eKF

Darüber hinaus führten Angehörige der VD 6 insgesamt 53 Präventionsgespräche.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Schwerpunktmaßnahmen durchführen mit dem Ziel, durch positive Verhaltensänderungen Unfälle zu vermeiden und ein konfliktfreies Miteinander aller Verkehrsarten zu ermöglichen.

