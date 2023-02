POL-HH: 230222-6. Staatsanwaltschaft und Polizei vollstrecken Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen mutmaßliche Drogenkuriere

Hamburg (ots) - Tatzeit: 18.10.2022, 04:33 Uhr Tatort: Hamburg-Neustadt, Neuer Wall Nachdem es Mitte Oktober zu einem Einbruch in eine Boutique in der Hamburger Innenstadt gekommen war, ist gestern Vormittag am Essener Hauptbahnhof (Nordrhein-Westfalen) ein 48-jähriger Montenegriner verhaftet worden. Der Mann gilt ...

mehr