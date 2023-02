Polizei Hamburg

POL-HH: 230222-5. Nach Blitzeinbruch in Hamburger Boutique - Polizei verhaftet Tatverdächtigen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.10.2022, 04:33 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Neuer Wall

Nachdem es Mitte Oktober zu einem Einbruch in eine Boutique in der Hamburger Innenstadt gekommen war, ist gestern Vormittag am Essener Hauptbahnhof (Nordrhein-Westfalen) ein 48-jähriger Montenegriner verhaftet worden. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig.

Zum Hintergrund wird auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5347363, verwiesen.

Die zwischenzeitlich vom Dezernat für spezielle Einbruchskriminalität (LKA 19, "Castle") übernommenen Ermittlungen führten die Beamten auf die Fährte des Montenegriners.

Im Rahmen einer Personenkontrolle überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei den 48-Jährigen gestern Vormittag am Essener Hauptbahnhof. Hierbei stellten sie fest, dass gegen den Mann aufgrund des Blitzeinbruchs ein Haftbefehl vorlag, welcher im Vorhinein von der Staatsanwaltschaft Hamburg beim zuständigen Amtsgericht erwirkt worden war.

Nach seiner anschließenden Verhaftung wurde der Montenegriner, der zudem auch für den Diebstahl des für den Einbruch zuvor im Stadtteil St. Pauli entwendeten Audi als dringend tatverdächtig gilt, einem Richter vorgeführt, welcher ihm den Haftbefehl verkündete.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell