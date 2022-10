Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesel (ots)

Am frühen Donnerstagabend ereignete sich in Wesel ein Verkehrsunfall bei dem sich ein Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zuzog.

Der 82-jährige Hamminkelner befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Dinslaken. An der Einmündung Reeser Landstraße / Bocholter Straße überquerte er mit seinem Pedelec die Reeser Landstraße und stieß mit dem Pkw eines 37-jährigen Weselers zusammen, der zuvor die Reeser Landstraße in gleicher Fahrtrichtung befuhr.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 82-Jährige und zog sich eine Verletzung im Bereich des Auges zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus, wo er zur Beobachtung stationär verblieb. Der Pedelec-Fahrer trug bei der Fahrt einen Helm - der vermutlich eine schwerere Kopfverletzung verhinderte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum bei dem 37-jährigen Pkw-Fahrer. Er musste die eingesetzten Beamten zur Polizeiwache Wesel begleiten, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

