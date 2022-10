Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei codiert Fahrräder auf dem Wochenmarkt

Dinslaken (ots)

Letzte Chance für Fahrradbesitzer: Der Bezirksdienst der Polizeiwache Dinslaken codiert am Donnerstag, dem 27.10.2022 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, wieder Räder auf dem Wochenmarkt auf dem Jahnplatz in Hiesfeld. Es ist die letzte Fahrrad-Codier-Aktion für das Jahr 2022 im Bereich der Wache Dinslaken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell