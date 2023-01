Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 21-Jähriger nach Unfall auf der Kreisstraße (K) 128 bei Uetze verstorben

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen, 31.01.2023, ist ein VW Touareg mit zwei Bäumen auf der K 128 zwischen Uetze und Dedenhausen kollidiert. Das Fahrzeug riss entzwei. Der 21-jährige Fahrer erlag vor Ort seinen Verletzungen, zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 21-Jährige mit zwei weiteren Insassen in seinem schwarzen VW Touareg gegen 03:55 Uhr die K 128 aus Uetze kommend in Richtung Dedenhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort nacheinander mit zwei Bäumen. Am zweiten Baum riss das Fahrzeug in zwei Teile. Die beiden Fahrzeugteile wurden im Anschluss nach rechts und links der Fahrbahn auf den angrenzenden Acker geschleudert. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer war als Ersthelfer vor Ort und informierte umgehend den Notruf. Der 21-jährige Fahrer verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Der 19-jährige Beifahrer und ein weiterer 18-jähriger Insasse erlitten schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme ist die K 128 aktuell gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich etwa gegen 13:00 Uhr aufgehoben werden. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf etwa 81.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo, desch

