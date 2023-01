Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mehrere maskierte Personen schlagen mit Gegenständen auf zwei Männer in Hannover-Misburg ein

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 27.01.2023, hat eine zehnköpfige Gruppe unbekannter und maskierter Personen in Hannover-Misburg mit verschiedenen Gegenständen einen 26-Jährigen und einen 20-Jährigen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariates Hannover-Misburg gerieten am Freitagabend mehrere Personen unbekannter Anzahl im Sibeliusweg miteinander in Streit. Gegen 20:45 Uhr riefen Anwohnende die Polizei, da die verbalen Streitigkeiten eskalierten und die Personen sich daraufhin teilweise mit Gegenständen schlugen. Als die alarmierten Polizeikräfte vor Ort eintrafen, flüchteten etwa zehn Unbekannte in Richtung Schierholzstraße. Zurück blieben ein 26-jähriger Mann, der mehrere schwere Kopfverletzungen aufwies, und ein 20-Jähriger mit einer Handverletzung. Für sie wurden Rettungskräfte gerufen, die die Verletzungen behandelten und die Männer anschließend in Krankenhäuser brachten.

Während der Maßnahmen am Sibeliusweg sammelten sich mehrere Personen auf einer Wiese vor der Bahnhaltestelle "Schierholzstraße" und schlugen auch dort aufeinander ein. Beim polizeilichen Einschreiten flüchteten die Personen. Jedoch konnte ein 26-jähriger Mann festgehalten werden, der der nun als Beschuldigter im Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auch im ersten Fall geführt wird. Bei einer Durchsuchung seiner Person wurde eine Eisenstange gefunden. Zu weiteren Verletzten liegen der Polizei derzeitig keine Erkenntnisse vor. Die Hintergründe der Taten sind derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei sucht dennoch weiterhin Zeugen zum Vorfall. Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder sogar etwas gefilmt haben, werden gebeten, diese an das Polizeikommissariat Hannover-Misburg unter der Telefonnummer 0511 109-3515 weiterzugeben. /desch, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell