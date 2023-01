Polizeidirektion Hannover

POL-H: Herrenhausen: Unbekannter Täter gibt mehrere Schüsse auf Pkw ab - Zeugen dringend gesucht

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, 29.01.2023, sind der Polizei Knallgeräusche am Herrenhäuser Markt gemeldet worden. Sofort dorthin entsandte Einsatzkräfte stellten vor Ort Projektilreste und Beschädigungen an einem VW Golf und einem Citroen C4 fest. Beide Halter wurden angetroffen und sind unverletzt. Darüber hinaus sind derzeit keine Verletzten bekannt.

Gegen 19:00 Uhr meldeten Anwohnende der Polizei die Knall- bzw. Schussgeräusche im Bereich des Herrenhäuser Marktes. Aufgrund der unklaren Lage wurden mehrere Einsatzkräfte zum Einsatzort entsandt. Dort trafen diese jedoch niemanden an. An der Meldaustraße stand ein weißer VW Golf mit hannoverschen Kennzeichen und laufendem Motor, der Beschädigungen aufwies, die auf mindestens zwei Einschüsse deuteten. Auf der Fahrbahn der Meldaustraße fanden die Beamtinnen und Beamten Reste verschossener Projektile. Ein an der Meldaustraße geparkter Citroen C4 wies ebenfalls eine Beschädigung auf, die mutmaßlich von mindestens einer Schussabgabe stammt.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen wurde kein Tatverdächtiger festgestellt.

Sowohl den Halter des VW Golf als auch der Halter des Citroen C4 trafen die Einsatzkräfte an den jeweiligen Wohnanschriften (beides Stadtgebiet Hannover) an. Beide waren unverletzt.

Im Zuge der Feststellungen am Einsatzort leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein. Die Spuren am Herrenhäuser Markt wurden umfangreich gesichert, die Fahrzeughalter sowie weitere Zeugen befragt. Nach derzeitigem Stand verursachte die Beschädigungen an den Fahrzeugen derselbe zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannte Täter. Es wird daher von einer Schussabgabe durch eine Person und nicht von einem Schusswechsel ausgegangen. Eine Tatwaffe wurde bislang nicht aufgefunden.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei sucht daher dringend nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Täter, zum Tatablauf und/oder möglichen Hintergründen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell