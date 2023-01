LPI-GTH: Betrunkener Mercedes-Fahrer unterwegs

Arnstadt (ots) - Bereits in der Zeit vom 15.01.2023, 12.00 Uhr bis zum 21.01.2023, 10.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Lange Else" ein. Neben der Verursachung von Beschädigungen an Türen und Fensterscheiben, ließen sie ein TV-Gerät mitgehen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder ...

