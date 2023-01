Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Bereits in der Zeit vom 15.01.2023, 12.00 Uhr bis zum 21.01.2023, 10.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Lange Else" ein. Neben der Verursachung von Beschädigungen an Türen und Fensterscheiben, ließen sie ein TV-Gerät mitgehen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677/601124 und unter Nennung der Bezugsnummer 0020458/2023 entgegengenommen.(rk)

