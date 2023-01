Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Mit einem Pkw Renault fuhr eine 39-jährige Frau am frühen Samstagmorgen in der Dorotheenstraße in einen geparkten Pkw Daimler-Benz und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Im Anschluss verließ die Frau zunächst mit ihrem Fahrzeug die Unfallstelle, kehrte aber nach einer Zeit wieder zurück. Als Grund gab sie an, einen Parkplatz für ihr Fahrzeug gesucht zu haben. Während der anschließenden Unfallaufnahme fiel den eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Was folgte war eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. (av)

