Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand im Mehrfamilienhaus

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eisenacher Landstraße wurden Rettungskräfte und Polizei am 20.01.2023, gegen 16.30 Uhr gerufen. Nach ersten Erkenntnissen kam es nach der Inbetriebnahme eines mit Holz befeuerten Ofens im Keller des Hauses zu einer Verpuffung mit anschließendem Brand. Dabei erlitten zwei 31 und 72 Jahre alten BewohnerInnen eine Rauchgasintoxikation und mussten vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Schätzungen betrug der Sachschaden ca. 40.000 Euro. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Gotha werden am 21.01.2023 die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. (av)

