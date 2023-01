Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Wie die Gothaer Polizei erst kürzlich erfuhr, kam es bereits am Montag, 16.01.2023, gegen 16.00 Uhr in der Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein ca. 30 bis 45 Jahre alter Mann beabsichtigte mit seinem älteren Pkw Audi in der Farbe Blau vom Parkplatz am Altstadtforum auf die Gartenstraße aufzufahren. Dabei übersah er eine 81-jährige Frau auf dem Gehweg und erfasste sie mit dem Kraftfahrzeug. Die Frau fiel zu Boden und verletzte sich dabei. Durch Passanten wurde der Dame zunächst geholfen und der Unfallverursacher entschuldigte sich für seine Tat, bevor er die Fahrt fortsetzte. Wie sich später herausstellte, brach sich die 81-Jährige bei dem Unfall einen Arm. Die Polizei in Gotha sucht nun den Fahrer des Audi und auch die Passanten, welcher der älteren Dame geholfen haben. Meldungen der angesprochenen Personen oder Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0019827/2023 entgegen. (av)

