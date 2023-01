POL-RE: Castrop-Rauxel: Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat

Recklinghausen (ots) - Zwischen Donnerstagnachmittag und Donnerstagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Hafenstraße ein. Über ein Gästezimmer verschafften sie sich Zutritt zu den Wohnräumen. Die Täter nahmen mindestens Schmuck mit. Genaue Angaben konnten aber noch nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Andreas Lesch Telefon: 02361 55 1031 E-Mail: ...

