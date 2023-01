POL-RE: Dorsten: Einbruch

Recklinghausen (ots) - An der Dortmunder Straße verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einem silberfarbenen Opel Zafira einen Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Auto war am Fahrbahnrand geparkt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Die Unfallzeit liegt zwischen Mittwoch, ...

mehr