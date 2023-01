Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Erfolgreiche Ermittlungen - Tatverdächtige festgestellt

Recklinghausen (ots)

Zwei 19-Jährige und ein 15-Jähriger, alle aus Castrop-Rauxel, hatten am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, hatten mutmaßlich gewaltsam einen Zigarettenautomaten an der Luisenstraße aufgehebelt und einzelne Zigarettenpackungen aus dem Automaten geholt. Als zufällig ein Streifenwagen der Polizei vorbeifuhr, flüchteten die jungen Männer. Einer der drei konnte sofort durch die Beamten gestellt werden. Die anderen beiden traf die Polizei in einer Wohnung in der Nähe an.

Alle drei mussten zunächst mit zur Polizeiwache. Der Jugendliche soll bei der Tat ein Messer mitgeführt haben. Der Zigarettenautomat, ein Messer und Werkzeug wurden sichergestellt.

