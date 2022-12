Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Herzogtum Lauenburg - Mölln

Durchsuchungseinsatz in Alt-Mölln: Folgemeldung 2

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck /

Am späten Abend des 14. Dezember 2022 erließen der Ermittlungsrichter sowie eine Jugendrichterin am Amtsgericht Lübeck Haftbefehle gegen zwei männliche Tatverdächtige aus Hamm in Nordrhein-Westfalen im Alter von 36 und 20 Jahren. Beiden wird vorgeworfen, im Mai 2021 einen seit Juni 2021 vermissten 35 Jahre alten Familienangehörigen in Ratzeburg getötet zu haben.

Am Montag, den 12. Dezember 2022, hatte die Polizei auf einem Grundstück in der Straße Stecknitztal in Alt-Mölln den Leichnam einer männlichen Person gefunden. Untersuchungen des Leichnams durch das Institut für Rechtsmedizin in Lübeck ergaben, dass diese männliche Person gewaltsam zu Tode kam. Aufgrund der körperlichen Merkmale ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um den Vermissten aus Ratzeburg handelt.

Die Hinweise zu dem Leichenfundort wie auch zu zwei möglichen Tatverdächtigen erfolgten aus dem Kreis der Familie des Verstorbenen. Nach intensiven Ermittlungen wurden in den frühen Abendstunden des 13. Dezember 2022 die Wohnräume zweier Tatverdächtiger in Hamm durchsucht. Dabei wurden zwei Beschuldigte im Alter von 20 Jahren und 36 Jahren festgenommen, bei denen es sich um den neuen Lebensgefährten der ehemaligen Ehefrau des Verstorbenen, sowie dessen früheren Schwager handelt.

Am Abend des 14. Dezember 2022 wurden der erwachsene Tatverdächtige dem Haftrichter und der Heranwachsende der Jugendrichterin am Amtsgericht Lübeck vorgeführt. In den späten Abendstunden erging gegen beide Beschuldigte ein Haftbefehl, so dass sie sich nun in Untersuchungshaft befinden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell