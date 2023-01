Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Korrektur! Unbekannte rauben Halskette - Hinweisgeber gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 20-Jähriger aus Gelsenkirchen wollte sich, nach einem Kontakt über die sozialen Medien, mit einer Frau an der Dortmunder Straße treffen. Am Treffpunkt griffen ihn zwei unbekannte Männer körperlich an und nahmen die Halskette des 20-Jährigen mit. Der Mann wurde leicht verletzt. Zwei Zeugen hatten den Vorfall aus einem Auto heraus beobachtet und auf sich aufmerksam gemacht (Hupe betätigt). Die Männer flüchteten mit der Beute zunächst über die Dortmunder Straße in Richtung Oer-Erkenschwick und anschließend über eine Seitenstraße in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Personenbeschreibung:

1. Tatverdächtiger: männlich, 20-30 Jahre, schwarze Hautfarbe, 1,75-1,80m groß, sehr schlank, Schnäuzer, schwarze Jacke, schwarze Wollmütze

2. Tatverdächtiger: männlich, 16-18 Jahre alt, schwarze nach hinten gegelte Haare, dicke Statur, Schnäuzer, graues Kapuzenshirt

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell