POL-OG: Kappel-Grafenhausen -Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfallflucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Ein schwer verletzter Pkw-Fahrer war die Folge eines Verkehrsunfalles in den frühen Donnerstagmorgenstunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ersten Ermittlungen zufolge soll der verletzte 64-jährige Autofahrer gegen 5:15 Uhr die Hauptstraße in Richtung Waldstraße befahren haben, wo ein aus der Fabrikstraße kommender, dunkler Pkw die dortige Vorfahrtsregelung missachtete. Der Mittsechziger musste daraufhin ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Zur Behandlung seiner schweren Verletzungen wurde er anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien bekannt zu geben oder Erste Hilfe zu leisten. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg unter der Rufnummer 0781 21 - 4200 zu melden.

