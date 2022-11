POL-IGB: Täter verunstalten Mauer mit Graffiti

St. Ingbert-Mitte (ots) - In der Nacht vom 25.11.2022, auf den 26.11.2022, kam es zur Sachbeschädigung an insgesamt 4 Pkw in der Albert-Weisgerber-Allee, nahe der Lilienstraße, in St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Täter hatte tiefe Lackkratzer in die jeweiligen Beifahrerseiten der angegangenen Pkw, die an der Straße geparkt waren, gekratzt. Als Tatmittel könnte ein spitzer Gegenstand zum Einsatz gekommen sein. Es ...

